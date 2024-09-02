2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde 1. hafta maçları tamamlandıANKARA (İGFA) -  31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanan beş karşılaşma THF TV Youtube kanalından anlatımlı ve canlı olarak yayınlandı.

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Kadınlar Süper Ligi 2. hafta maçları ise 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak.  

KADINLAR SÜPER LİGİ 1. HAFTA SONUÇLARI:

  • Kırşehir Bld. 28-31 Yenimahalle Bld.
  • Ortahisar Bld. 29-33 Adasokağı
  • Anadolu Üniversitesi 31-35 Görele Bld.
  • Bursa BBSK 35-29 İzmir BBSK
  • Üsküdar Bld. 27-36 Armada Praxis Yalıkavak

Kaynak: igf