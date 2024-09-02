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Kadınlar Süper Ligi 2. hafta maçları ise 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Sinem Erdoğan, dünya üçüncüsü oldu

Sinem Erdoğan, dünya üçüncüsü oldu

2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde 1. hafta maçları tamamlandı ANKARA (İGFA) - 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanan beş karşılaşma THF TV Youtube kanalından anlatımlı ve canlı olarak yayınlandı.

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