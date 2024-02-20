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Kadınlar Süper Ligi 18. Hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 17. hafta maçları tamamlandı. İSTANBUL (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 17. Hafta maçları tamamlandı. Görele Belediyesi- Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşması TRT Spor Yıldı kanalından, diğer dört maçta THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

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