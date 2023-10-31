Hentbol Kadınlar Süper Ligi 8. hafta karşılaşmaları oynanan beş müsabaka ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 8. hafta maçları tamamlandı
Ligde 9. hafta karşılaşmaları 3, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak. Kastamonu Belediyesi ile İzmir BBSK arasında 4 Kasım’da oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında, diğer maçlar ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kadınlar Süper Ligi 8. hafta sonuçları şöyle:
İzmir BBSK 27-19 Bursa BBSK
Yenimahalle BLD. 36-33 Aksaray BLD.
Konyaaltı BLD. 38-23 Üsküdar BLD.
Armada Praxis Yalıkavakspor 35-23 Tekirdağ Süleymanpaşa
Anadolu Üniversitesi 31-33 Görele BLD.
Kadınlar Süper Ligi 9. hafa programı
03.11.2023 / 14:00 / THF TV Youtube
Aksaray BLD. – Anadolu Üniversitesi
03.11.2023 / 15:00 / THF TV Youtube
Tekirdağ Süleymanpaşa - Yenimahalle BLD.
04.11.2023 / 16:00 / THF TV Youtube
Üsküdar BLD. - Armada Praxis Yalıkavakspor
04.11.2023 / 16:00 / TRT Spor Yıldız
Kastamonu BLD. - İzmir BBSK
05.11.2023 / 14:00 / THF TV Youtube
Bursa BBSK - Konyaaltı BLD.