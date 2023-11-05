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Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9. hafta karşılaşmaları oynanan beş müsabaka ile tamamlandı. Kastamonu Belediyesi ile İzmir BBSK arasında oynanan karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalında, diğer maçlar ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 9. hafta maçları tamamlandı

Lig’de 10. Hafta maçları 11, 13, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde oynanacak. 13 Kasım’daki Anadolu Üniversitesi-Tekirdağ Süleymanpaşa ve 15 Kasım’daki Yenimahalle Belediyesi-Üsküdar Belediyesi maçları TRT Spor Yıldız kanalından, diğer maçlar ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KADINLAR SÜPER LİGİ 9. HAFA SONUÇLARI: