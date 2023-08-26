2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 1. haftasında oynanan dört karşılaşma ile başladı.ANKARA (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 1. haftasında oynanan dört karşılaşma ile başladı. THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmalarda Tekirdağ Süleymanpaşa deplasmanda Aksaray Belediyesi’ni 34-26 yenerken; Görele Belediyesi Üsküdar Belediyesi’ni sahasında 34-31, Armada Praxis Yalıkavak sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 38-24 ve Kastamonu Belediyesi ise Yenimahalle Belediyesi’ni deplasmanda 41-34 mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi’nde haftanın son maçı Anadolu Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında 27 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Erkekler Süper Ligi’nde ise ilk hafta maçları 27 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 1. Hafta

26 Ağustos 2023 Cumartesi

Aksaray Belediye 24-34 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş

Görele Belediyesi 34-31 Üsküdar Belediyesi

Armada Praxis Yalıkavak Spor 38-24 İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yenimahalle Belediyesi 34-41 Kastamonu Belediyesi

27 Ağustos 2023 Pazar

Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediye

Konyaaltı Belediye Bay

Erkekler Süper Ligi 1. Hafta

27 Ağustos 2023 Pazar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi -Konya Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Bahçelievler Belediyesi

Spor Toto - Köyceğiz Belediyesi

Rize Belediye - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yunus Emre -Beykoz Belediyesi

30 Ağustos 2023 Çarşamba

Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi