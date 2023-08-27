2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 1. haftası bugün oynanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin deplasmanda Anadolu Üniversitesi’ni 29-28 mağlup ettiği maç ile tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi’nde ise ilk hafta maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi’ni deplasmanda 28-25; Spor Toto, Köyceğiz Belediyesi’ni 36-26; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni 45-29; Bahçelievler Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 29-28 ve Beykoz Belediyesi de deplasmanda Yunus Emre’yi 47-30 mağlup etti.

Erkekler Süper Ligi 1. hafta son maçı Beşiktaş ile Bursa Nilüfer Belediyesi arasında 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 1. Hafta

Aksaray Belediye 24-34 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş

Görele Belediyesi 34-31 Üsküdar Belediyesi

Armada Praxis Yalıkavak Spor 38-24 İzmir Büyükşehir Belediyesi

Yenimahalle Belediyesi 34-41 Kastamonu Belediyesi

Anadolu Üniversitesi 28-29 Bursa Büyükşehir Belediye

Konyaaltı Belediye Bay

Erkekler Süper Ligi 1. Hafta