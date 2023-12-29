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A Milli Erkek Hentbol Takımı 4-18 tarihleri arasında Ankara'da kamp yapacak.ANKARA (İGFA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 4-18 tarihleri arasında iki etaptan oluşan bir hazırlık kampı gerçekleştirecek. 4-11 ve 11-18 Ocak tarihleri arasında iki ayrı kadro halinde kamp yapacak oyuncular, Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi'nde toplanacak.

A Milli Erkek HentbolTakımı'nın 4-11 Ocak kampı oyuncu kadrosu şöyle;

Kaleci: Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK), Coşkun Göktepe (Spor Toto), Mehmet Emre (Beşiktaş Safi Çimento), Sol Kanat: Oğulcan Güney (Sakarya BBSK), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto) Sol Oyun Kurucu: Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Yakup Yaşar Simsar (CSM Foscani) Orta Oyun Kurucu: Atakan Şirin (Sakarya BBSK), Eray Karakoç (HC Ohrid), Gökay Bilim (Beşiktaş Safi Çimento) Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya BBSK) Sağ Kanat: Görkem Biçer (TV Grosswallstadt), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik) Pivot: Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Tolga Durmaz (TuS Vinnhorst)

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 11-18 Ocak kampı oyuncu kadrosu şöyle;

Kaleci: Ahmet Furkan Civan (Spor Toto), Burak Turan (Beykoz Belediyesi), Taner Günay (Sakarya BBSK) Sol Kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK) Sol Oyun Kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Safi Çimento), Halil İbrahim Öztürk (Sports Club Qatar), Orta Oyun Kurucu: Mücahit Özalp (Nilüfer Belediyesi), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Ozan Erdoğan (Spor Toto), Ramazan Mutlu (Nilüfer Belediyesi) Sağ Oyun Kurucu: Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi) Sağ Kanat: Alperen Arabacı (Beşiktaş Safi Çimento), Barış Buğday (Spor Toto), Çetin Çelik (Sakarya BBSK) Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Mehmet Demirezen (Spor Toto)