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EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımımız, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Slovakya milli takımı ile takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 29-27 kazandı.ANKARA (İGFA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlık maçında Slovakya'yı 29-27 mağlup etti

3 Aralık'ta oynanan ilk maçta konuk ekip 31-27 galip gelmişti. Milli Takımımızın Slovakya milli takımı ile ortak kamp çalışması da bu maçla sona erdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Slovakya ile yaptığı kamp ve maç kadrosu:

Kaleci: Sude Karademir (Armada Praxis Yalıkavak), Yağmur Bembeyaz (Konyaaltı Bld.), Serpil Abdioğlu (Görele Bld.)

Sol Kanat: Elif Sıla Aydın (İzmir BBSK), Tuana Akman (Armada Praxis Yalıkavak)

Sol Oyun Kurucu: Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Edanur Çetin (Konyaaltı Bld.)

Orta Oyun Kurucu: Betül Karaslan (Yenimahalle Bld.), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Reyhan Kaya (Üsküdar Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (Lokomotiv Zagreb), Ece Sözmen (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ Kanat: Bilgenur Öztürk (Konyaaltı Bld.), Yasemin Özgür (Armada Praxis Yalıkavak)

Pivot: Büşra Işıkhan (Kastamonu GSK), Meryem Erdoğan (Üsküdar Belediyesi), Fatma Akgün (Armada Praxis Yalıkavak)