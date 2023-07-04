Bu yıl Sakarya'yı hem Avrupa’da, hem de Süper Lig’de temsil edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı, 4 sezondur Spor Toto takımında forma giyen sol oyun kurucu Atakan Şirin’i kadrosuna kattı.SAKARYA (İGFA) - Yeni sezonda Sakarya'yı Avrupa ve Süper Lig’de temsil edecek olan Büyükşehir Hentbol takımı kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Şampiyonluk planlamasıyla sezona öncesi transferlerini gerçekleştiren Büyükşehir hentbol, 4 sezondur Spor Toto takımında forma giyen sol oyun kurucu Atakan Şirin’i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Büyükşehir forması giyecek olan Şirin, etkili ve sürpriz şutlarıyla biliniyor.

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Özellikle Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Kupası Final Four müsabakalarında takımı adına attığı son saniye golü ile hafızalara kazınan Şirin aynı zamanda 2022 yılında Konya’da düzenlenen İslami Oyunlarda ikinci olan A Milli Takımın kadrosunda yer alıyordu.