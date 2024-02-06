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BAL 2. grupta toplu sonuçlar ve puan durumu

BAL 2. grupta toplu sonuçlar ve puan durumu

İSTANBUL (İGFA) - Kadınlar Süper Ligi 17. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Şubat; Erkekler Süper Ligi 13. hafta maçları ise 17, 19 ve 21 Şubat tarihinde oynanacak.

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