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2022-2023 Sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ni ilk beş sırada tamamlayan Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, İzmir BBSK, Armada Praxis Yalıkavak ve Üsküdar Belediyesi Çeyrek Final'e doğrudan katılacak.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası müsabakaları altı takımın mücadele edeceği 1. Tur karşılaşmaları ile başlıyor. ANKARA (İGFA) - THF TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak ve çift maçlı eleme usulü oynanacak 1. Tur sonunda üç takım HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne katılmaya hak kazanacak.

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