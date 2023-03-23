Aydın’da düzenlenen Okullar Arası Hentbol Yıldız Erkek-Kız İl müsabakaları tamamlanırken, şampiyon takımlar Denizli’deki grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Okullar Arası Hentbol Yıldız Erkek - Kız İl müsabakalarının final maçına Aydın Lisesi Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalara seyirciler ve arkadaşlarını desteklemeye gelen öğrenciler katılım sağladı. Heyecanın bir an bile eksik olmadığı karşılaşmaların sonunda Okullar Arası Hentbol Yıldız Kızlar ve Erkekler dereceye giren takımlar belli oldu. Erkekler kategorisinde Gazipaşa Ortaokulu 1’inci olurken, Nazilli Şehitleri Ortaokulu 1’inci, Neşetiye Ortaokulu ise üçüncü oldu. Kızlarda dereceye giren takımlarda da Müşerref Gündoğdu Ortaokulu 1’inci, Neşetiye Ortaokulu ikinci, Başçayır Ortaokulu üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreniyle başarı elde eden takımlara madalya ve başarı belgeleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü ve Spor Temsilcileri tarafından takdim edildi. Hentbolun şampiyonları 27-30 Nisanda Denizli’de yapılacak olan grup müsabakalarında Aydını temsil edecekler.