Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi maçları başladıANKARA (İGFA) - 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyesi, Armada Praxis Yalıkavak'ı 31-35'lik skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip Yenimahalle Belediyesi 14-16 önde kapattı. Seride ikinci maç, 21 Mayıs Salı günü saat 17.00'de aynı salonda oynanacak.

Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride üç maçı kazanan takım Kadınlar Süper Ligi Şampiyonu, diğer takım ise Kadınlar Süper Ligi İkincisi olacak.

SIRALAMA ETABINDA İLK MAÇLAR OYNANDI

Kadınlar Süper Ligi'nin Play-off Sıralama Etabı üçüncülük mücadelesinin ilk maçında Konyaaltı Belediyesi, Kastamonu Belediyesi’ni 40-38 yendi. Beşincilik/altıncılık serisi ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u 47-45, yedincilik/sekizincilik serisi ilk maçında ise Üsküdar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 42-37 mağlup etti. Hentbol Kadınlar Süper Ligi Play-off Sıralama Etabında ikinci maçlar 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Bu arada Erkekler Süper Ligi'nde Sıralama Etabı'nın ilk maçları bugün oynandı. Üçüncülük serisi ilk maçında Beykoz Belediyesi, Spor Toto'yu 31-29 mağlup etti. Beşincilik/altıncılık serisinde Köyceğiz Belediyesi-Nilüfer Belediyesi maçının normal süresi 33-33, uzatma süresi 40-40 eşitlikle tamamlandı. 7 metre atışında 4-5 üstün gelen Nilüfer Belediyesi maçı kazanan taraf oldu.

Yedincilik serisi maçında ise İzmir BBSK, rakibi Konya BBSK'yı 37-32 yenerek seride 1-0 öne geçti. Erkekler Süper Ligi Play-off Sıralama Etabında ikinci maçlar 21 Mayıs Salı günü oynanacak.

Lig şampiyonunun belirleneceği Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya BBSK arasında oynanacak olan Play-off final serisinin ilk maçı da 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.