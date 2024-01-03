Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sadece Üsküdar'ın değil İstanbul’un ve ülkemizin en önemli kültür, ilim ve manevi merkezlerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Hüdâyi Külliyesi'nin hemen yanında yer alan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Türbesi ve Camii her gün yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi misafir ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Aziz MahmûdHüdâyî Hazretleri tarafından 1589-1595 yılları arasında Üsküdar’da kurulan külliye, 4 asırdır misafirlerin ağırlandığı, gariplerin doyurulduğu sosyal bir kurum olmasının yanında insanların ilmi ve mânevî şifa aradığı İstanbul’daki ilk âsitânelerden biri olarak bilinmektedir.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin türbesi, İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin türbe ve camisinin her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesinde Aziz Mahmut Hüdâyî Hazretlerinin vefatından önce yaptığı şu duanın da etkili olduğu düşünülmektedir.