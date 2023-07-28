Sağlıklı ışıl ışıl ve gür saçlar hepimizin hayali… Peki yaz aylarında saçlarımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Saçlarımızı kaç günde bir yıkamalıyız? Saçı yağ ve kepekten nasıl koruyabiliriz?Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Uzman Dermatolog Mediha Yılmaz, yaptığı bilgilendirmelerde saç sağlığıyla ile ilgili önemli hususlara dikkat çekti.

Saçımızı yıkarken çok sıcak su kullanmamamız ve tahriş edecek şekilde yıkamamamız gerektiğine değinen Yılmaz, “Ben, yaz dönemindei saçların günlük yıkanmasına müsaade ediyorum ama kış dönemi gün aşırı yıkanması daha doğru olur. Gün aşırı yıkanmasındaki maksat; kimyasala olan maruziyeti azaltmaktır. Nasıl yıkadığımız da oldukça önemli… Tahriş edecek şekilde, çok sıcak yıkamak uygun değil. Saçlı deride birçok yağ bezi bulunmakta, yağlı saç derisine sahip olan hastalarda günlük yıkama uygundur. Saçı sık yıkamak reaktif olarak yağlanmayı artırmakta, günlük bir yıkamadan fazlası önerilmemektedir. Kullanacağımız ürünler de oldukça önemli. Özellikle yağlı saçlar için uygun şampuanlar tercih edilmeli. Çok sıcak yıkamak, yağ bezlerini uyarır o yüzden biraz ılık yıkamak gerekir.” dedi.

“GÜNLÜK 100 TEL SAÇ DÖKÜLMESİ NORMAL”

Saç dökülmesiyle ilgili önemli bilgiler veren Yılmaz, “Saçımızın hiç dökülmeyeceğini düşünmemeliyiz. Saçımızın günlük bir döngüsü var ve bir miktar saçı günlük olarak kaybediyoruz. Biz bu miktarı yüz tel ile sınırlandırıyoruz. Günlük 100 tele kadar olan dökülmeleri normal karşılıyoruz. Dönem dönem 100 teli geçen saç dökülmeleri yaşandığında bir dermatoloji uzmanına başvurulmasını öneririm.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/Aks_1XuNGqY

“DÖKÜLMENİN BİRÇOK SEBEBİ OLABİLİR”

Saç dökülmelerinin birçok sebebi olduğunun da altını çizen Yılmaz, sağlıklı beslenmenin saç sağlığı için gerekli olduğunu belirterek, "Saç için en önemli vitamin ve element demir ve D vitamini olarak gösterildi.. Özellikle demir eksikliği bizim toplumumuzda daha çok kadınlarda görülür. D vitamininin, saç tırnak ve deriyle de çok ilişkili olduğu gösterildi. D vitamini ve demir dışında B12, folik asit eksikliği, triot hastalıkları, geçirilen ateşli hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve yaşanılan stresli durumlar saç dökülmesini etkilemektedir" dedi.

Saç tellerinin dış etkenlerden çok etkilendiğini belirten Yılmaz, “Güneş ve havuz, saçı ve deriyi oldukça etkiliyor. Direkt saça özel bir güneş koruyucu yok. Kişiler şapka kullanabilirler. Yoğun güneş ve havuz maruziyeti sonrası saçı besleyen uygun saç kremleri kullanılabilir.” diye konuştu.