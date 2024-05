LÖSEV bu yıl için vekaleten kurban bağışı fiyatlarını 12 bin 900 TL olarak belirledi.ANKARA (İGFA) - 25 yıldır kanserle mücadelede en ön safta yer alan LÖSEV,Kurban Bayramı sevincini, lösemili ve kanser ile mücadele eden çocukların yanı sıra yetişkin kanser hastalarının da evlerine taşıyor.

LÖSEV, yardımlaşmanın ve paylaşmanın ortak mutluluğunu, 22 yıldır gerçekleştirdiği vekaleten kurban kesimleriyle sadece veren elden alan ele değil aynı zamanda gönülden gönüle ulaştırıyor.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2002 yılından bu yana Türkiye’de vekaleten kurban kesimi yapıyor ve ihtiyaç sahibi, Vakfa kayıtlı binlerce lösemi ve kanser tedavisi gören hastalara dağıtıyor. Kesimler, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde, adak kurbanları ise Arife günü dini vecibelere uygun olarak yapılıyor.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA 12 AY TAZE ET

Kesilen kurban etinin bir kısmı dinlendirilerek bayramdan hemen sonra kalanı ise kesen kurumlara emanet edilerek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde LÖSEV’e kayıtlı ailelere ulaştırılıyor.

Türkiye genelinde sayıları 90 bini aşkın LÖSEV’e kayıtlı ailelerden sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaçlarına göre sıralanan ailelere yıl içinde düzenli ve eşit olarak bu bağışlar kuşbaşı,bonfile, biftek ağırlıklı olarak dağıtılıyor. Ayrıca LÖSEV aileleri bu et ve et ürünlerine, içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan,yalnızca taze et ve et ürünleri alımı yapabilecekleri LÖSEV Et Kart ile de büyük marketlerden erişebiliyor.