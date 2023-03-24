AK Parti Bursa milletvekili aday adayı Recep Güleçyüz, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz’ı ziyaret etti.Mehmet ÇETİNKAYA/ a Gazete (BURSA İGFA)

Şehrin spor anlamında en önemli markası olan Bursaspor’un içinde bulunduğu duruma son derece üzüldüğünü aktaran Güleçyüz, “ Bu şehirde yaşayanlar Yeşil Beyazlıların kent için ne kadar önemli olduğunu bilir. Altın yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez. Zor günlerin geride kalacağına dair inancımız var. İşin başında kulübü düzlüğe çıkarabilecek donanıma sahip bir başkan ile yönetim kurulu var. Bizler de göreve takdir edilmemiz halinde, bu zorlu yolculuğun bir neferi gibi çalışacak ve Bursaspor’un yuvası olarak gördüğümüz Süper Lig’e çıkaracağız” dedi.

ŞEHRİN KADERİYLE OYNADILAR

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz da ziyaretten duyduğu mutluluğunu dile getirirken, son gelen cezalarla birlikte şehrin ayarlarıyla oynandığını ifade edip, “Sadece Bursaspor’a değil Bursa’ya karşı son derece saygısızca bir karar verildi. Diğer şehirlerdeki stadyumlarda yaşanan tribün ve saha olaylarının emsalleri ortadayken, kitabın ortasından bir ceza ile şehrin kaderi ile oynamaya çalıştılar. Ancak Bursaspor ‘bitti’ demeden bitmez. Bu güçlü camia silkelenerek yeniden zirveye oynadığı, deplasmana gelenlerin bacaklarının titrediği günlere dönecektir” ifadelerini kullandı.

YADİGAR BİLET ÇAĞRISI

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan ‘Yadigar Hatıra Biletleri’ne tüm Bursa’nın dev bir katkı sağlaması gerektiğinin altını çizen Recep Güleçyüz, “ Bizler de iyi bir Bursasporlu olarak desteğimizi sağladık. Herkesin bu zor zamanlarda elini değil adeta gövdesini Bursaspor için taşın altına koyması gerekiyor. Hep birlikte Bursaspor’u düzlüğe çıkaracağız” dedi ve şehre katkı çağrısında bulundu.