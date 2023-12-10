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Aksaray Yeşil Doğa Derneği Tarafından başlatılan 'Gazze için Ses ver' projesi kapsamında 20 gün önce başlatılan savaş suçluları yargılansın diyerek toplanan imzalar İnsan Hakları Gününde Cumhuriyet savcılığına teslim edildiAKSARAY (İGFA) - Yeşil Doğa Derneği, Aksaray İHH, TÜGVA ve Yeşilay işbirliğiyle Ulucamii önünde toplanan binlerce imza toparlanarak temsilcilerin ortak imzası bulunan üst yazı ile Başsavcılığı teslim edildi

Suç duyurusu dilekçesinde Uluslararası Savaş suçları bakanlığına teslim edilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen imzalar İnsan Hakları Gününde Aksaray Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi.

STK'lar İsrail Başbakanı Netanyahu ve savaş suçu işleyenleri birkez daha lanetlerken, "Bize gerekli müsadeyi veren Aksaray Valiliğine, Aksaray Belediyesine, Aksaray İl Müftülüğüne ve Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ederiz" görüşünü aktardı.