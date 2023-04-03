Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onların tüm imkânlardan eşit yararlanmasını sağlamak için yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye rol model olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Mutlu Şehir idealiyle hiçbir vatandaşını yalnız ve çaresiz bırakmayan Büyükşehir, özel gereksinimli bireylerin hayatlarının önündeki engelleri kaldırmak için hizmet veriyor. Bu kapsamda, Otizm Spektrum Bozukluğu (Otizm) tanısı bulunan çocuklara uygun beslenme alışkanlığı sağlamak amacıyla PROBES projesini 2021 yılında hayata geçiren Büyükşehir, tüm sağlık ve sosyal hizmetlerle otizmli bireylerin yanında oluyor.

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK PROJESİ

Engellilere yönelik duyarlı yaklaşımıyla her zaman takdir toplayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde PROBES projesinin geldiği son noktayı paylaştı.

Başkan Büyükakın, “Otizmli bireyler için Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı imzalamıştık. Protokolün ardından üniversitemizle birlikte AR-GE ve saha çalışmaları ile otizm tanısı bulunan bireyler tespit ettik. Belirlediğimiz ailelerimizle görüşmeler yaparak, üretimi ve değerlendirmesi üniversitemiz tarafından yapılan probiyotik ürünlerin ailelerimize ulaşmasını sağladık. Türkiye’ye örnek gösterilen projemizden ilk 6 ayda iki grup olarak yüze yakın otizmli çocuğumuz faydalandı. Yüzlerce probiyotik ürünü ailelerimize ücretsiz teslim ettik, etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

3. Grup otizmli bireyler için de çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Büyükakın, “Süreç tamamlandığında yine ücretsiz bir şekilde ailelere ürünlerin ulaşımını sağlayacağız. Projemiz her gün kendini geliştiriyor. Üniversite iş birliği kapsamında saha çalışmaları ve değerlendirmeler devam ediyor. Her şey otizmli çocuklarımızın mutlu bir hayat yaşamaları için. Sevgimiz ve desteğimizle hep yanlarında olacağız” dedi.