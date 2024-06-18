Birçok kadın, tüp bebek yöntemine güvenerek kariyeri, ileri düzeydeki eğitimi veya belki de henüz doğru partneri bulamadığı gibi çeşitli nedenlerle anneliği erteliyor. Ne yazık ki tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin tüp bebek yönteminde yaş sınırı var.İSTANBUL (İGFA) - Kadınları çocuk yapma konusunda biraz daha hızlı hareket etmeye çağıran Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Leyla Özkabakçı, tüp bebek tedavisinde yaşın hala neden önemli bir faktör olduğu konusunda şu bilgileri verdi:

İSTEDİĞİN YAŞTA ÇOCUK YAPAMAZSIN

“Üreme tıbbındaki ilerlemeler bir zamanlar imkansız görünen şeyleri mümkün kıldı. Birçok ünlü isim, 40 - 50 yaşından sonra tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu. Ancak bu haberler sizi yanıltmasın" diyen Op. Dr. Özkabakçı, ‘Mademki tüp bebek yaptırabiliyorum, istediğim zamana kadar bebek yapmayı geciktireyim, müsait olduğum zaman da yaparım’ fikri doğru değildir. Çünkü tüp bebek tedavisi yüzde 100 başarı demek değildir. Tüp bebek tedavisinde eve bebek götürme oranı dünya ortalaması yüzde 35’i geçmez. 40 yaş sonrası bu oran çok daha fazla düşer. En iyi koşullarda bile tüp bebek tedavisi vakaların yalnızca yüzde 50'sinde başarılı olur. Birçok kadının birden fazla tedavi döngüsüne ihtiyacı vardır ve bazen bu bile yeterli değildir. Üreme sağlığı söz konusu olduğunda yaş güçlü bir faktördür" dedi.

BAŞARI ORANI YÜZDE 7’YE KADAR DÜŞÜYOR

20'li yaşlarında veya 30'lu yaşların başındaki sağlıklı bir çift için, yardımcı üreme yöntemleri olmadan hamile kalma ihtimali her ay yaklaşık yüzde 20 olduğunu belirten Op. Dr. Özkabakçı, "Bu yüzde, 37 yaşından sonra önemli ölçüde düşüyor ve 40 yaşına gelindiğinde bir kadının hamile kalma şansı adet döngüsü başına yüzde 10'dan azdır. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin 2015 tarihli bir raporuna göre, 41 ila 42 yaşları arasındaki bir kadının kendi yumurtalarıyla tüp bebek tedavisi kullanarak hamile kalma şansı yüzde 14'tür. 43 ila 44 yaşları arasında başarı oranı yüzde 7'ye düşüyor" diye konuştu.