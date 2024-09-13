Dünyanın en büyük 8 uluslararası oyun ve e-spor etkinliğinden birisi olan Gaming İstanbul (GIST) Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyunseverle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri Medya A.Ş ile OGEM’in ana sponsorluğunda kapılarını açan Gaming İstanbul’da oyun turnuvaları, cosplay yarışmaları, e-spor etkinlikleri, oyun firmalarının stantları, yeni oyun lansmanları ve daha birçok etkinlik 15 Eylül, Pazar akşamına kadar sürecek.

Oyun sektörüne yönelik değerlendirmeler yapan Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek: “Küresel oyun pazarının 2024'te 187.7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye oyun pazarı büyüklüğü 1,4milyar dolar olarak ölçülmüştü. Bu yıl da küresel pazar büyüklüğüne paralel olarak 1,8 milyar dolar seviyesine yaklaşan bir ölçek öngörüyoruz. Ancak sektör büyüklüğüne geldiğimizde, çok sayıda diğer sektörün de etkisinden söz etmemiz gerekir. Oyun sektörü video prodüksiyon, müzik prodüksiyon, etkinlik, donanım, yazılım ve hizmet sektörü gibi pek çok ek sektöre de direkt veya dolaylı etki ediyor. Bu nedenle reel büyüklüğü ölçülen pazar büyüklüğünün, iki katı olarak kabul etmek gerekir.”

Gaming İstanbul’da PC’den konsola, mobil oyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyunu ziyaretçilerle buluşuyor. Etkinliğe katılan ziyaretçiler ayrıca ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılırken, ünlü internet yayıncılarıyla da bir araya gelerek keyifli vakit geçiriyor.