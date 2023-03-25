“Türkiye’nin Yeni Medyası” sloganıyla tam tarafsız yayın ilkesiyle yola çıkan Herkes Duysun haber portalı www.herkesduysun.com, yerel-ulusal kavramını ortadan kaldırıyor.

BURSA (İGFA) – Bursa’dan dünyaya açılan Türkiye’nin Yeni Medyası Herkes Duysun haber portalı www.herkesduysun.com, yayın ilkeleriyle birlikte yerel-ulusal kavramını ortadan kaldırıyor.

Adin Grup bünyesine yayınını sürdüren Herkes Duysun Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal, gelişen ve değişen teknolojinin kazandırdığı internetin iletişim konusunda da kaçınılmaz yenilikler ve güzellikler getirdiğini söyledi.

“MEDYA SEKTÖRÜ TEMİZ KALMALIDIR”

Geleneksel haberciliğin yanı sıra internet haberciliğinin de önemli iletişim aracı olarak küçük dünyamızda büyük yer tutmaya ve önemli işlere imza atmaya başladığının altını çizen Metin Altundal, “Bilgi çağının olmazsa olmazı olan internet, alternatif iletişim aracı olarak ta internet medyası kitlelere hızlı, güvenilir, tarafsız ve bir o kadarda ilkeli dokunuşlar yapmak zorundadır. Medya sektörünün temiz kalması, tarafsızlığını kaybetmemesi ve birilerinin arka bahçesi olmaması sağlam omurga üzerine kurulmasıyla mümkündür” dedi.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZ ÜLKEMİZİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ…”

“Dünya büyüdükçe iletişiminde değeri artmakta, basın ise insanlığın gözü kulağı olmaktadır” diyen Altundal, “Hayatımızın bir parçası olan medyanın meslek ilkelerine uygun, basın ahlakından taviz vermeden sürdürülebilmesi demokrasinin bir parçasıdır. Herkes duysun medya, ilkeleri gereği, birlik ve beraberliğimizi, toplumumuzun manevi değerlerini, bölünmez bütünlüğünü kendisine kırmızı çizgi olarak belirlemiş ve yayın hayatına bu minvalde start vermiştir. Güzel haberlerimizin ülkemizin güzel insanlarına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılması dileklerimizle tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı, huzurlu nice güzel yarınlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

21 KİŞİLİK DEV KADROYLA HERKES DUYACAK

21 kişilik editör ve muhabir kadrosuyla yola çıkan www.herkesduysun.com, güncel haberler, son dakika haberleri, siyaset haberleri, ekonomi haberleri, sağlık haberleri, spor haberleri, dünya haberleri, eğitim haberleri ve yaşam haberlerinin yanı sıra, sokak röportajları, tv programlarıyla da ülke ve dünya gündemini okurlarıyla paylaşacak.

Metin Altundal’ın liderliğinde tüzel kişi temsilciliği görevini Tuğba Bedirhanoğlu, Genel Yayın Yönetmenliği görevini Mesut Demir, Genel Müdür görevini Nesrin Gülen, Genel Yayın Koordinatörü görevini ise Ali Gül üstleniyor.

Mesut Demir, Yüksel Baysal ve Hasan Boztürk’ün siyasi köşe yazılarıyla süslenen haber portalında güçlü editör ve muhabir kadrosuyla özel haber ağırlıklı yayınlarıyla ülke ve dünya gündemini herkes duyacak.

Herkes Duysun medya grubu, önümüzdeki süreçte de farklı, yenilikçi projeleriyle medya dünyasına damga vuracak.