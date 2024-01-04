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Yılbaşı özel çekimleri için Herkes Duysun ekibine ziyarette bulunan Mehmet Çevik, özel açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa’nın sevilen sanatçılarından Mehmet Çevik, Herkes Duysun ekibine özel açıklamalarda bulundu. Bu mesleğe nasıl başladığını, ‘Bilsem ki’ şarkısının hikayesini ve 2024 yılındaki hedeflerinden bahseden Çevik, “İşimi çok severek yapıyorum, özenle hazırlanıyorum. Bu herhalde karşı tarafa yansıyor ve insanlar da o heyecanıma ortak oluyorlar.” dedi.

ÇEVİK: “BU MESLEĞE, GEMLİK’TE EN ALT SEVİYELERDEN BAŞLADIM”

20 yıllık bir sanat geçmişi olduğunu belirten Çevik, “Gemlik doğumluyum. Gemlik’te büyüdüm. Her meslekte olduğu gibi en alt seviyelerden, düğün salonlarından, kadınlar matinesinden kariyer oluşumuna başladım. 20 senede 5 tane proje ile sevenlerime ‘Merhaba’ dedim. 20 senelik güzel ve heyecanlı bir yolculuk. İşimi çok severek ve özenle yapıyorum. Özenle hazırlanıyorum. Bütün projelerime özen göstermeye çalışıyorum. Bu herhalde karşı tarafa yansıyor. İnsanlarda o heyecanıma ortak olup, seviyorlar.” dedi.

20 SENELİK SAHNE HAYATI ‘BİLSEM Kİ’ İLE TAÇLANDI

Serdar Ortaç’tan şarkı almasıyla birlikte 20 senelik sahne hayatının adeta taçlandığını vurgulayan Çevik, “Bilsem ki, 20 senelik bir şarkı ve hemen hemen her sahnemde okurum. Eşim dedi ki, ‘Hadi Sertaç Ortaç’a yemeğe gidelim.’ Yolda karar verip, düşünmeye başladık. Şarkı mı alsak? Proje yoksa düet mi yapalım? Sonra yemekte oturduk ve anlaştık. Hem şarkıyı aldık, hem klibimde oynattık hem de çok güzel bir düetimiz oldu. 20 senelik sahne hayatımı da böyle güzel bir şarkı ile taçlandırdık.” dedi.

“En iyi sahnelerde var olmak…”

2024 yılında ki hedeflerinden bahseden Çevik şu ifadeleri kullandı:

“Önceden çok plan yapardım artık bu deprem ve savaş gibi üzücü olaylardan dolayı plan yapmayı bıraktım. Bu olaylar bizim sektörümüzü etkiliyor. Sağlık olduktan sonra, zamanı gelince ve Allah da ‘Ol’ deyince oluyor. O yüzden hedeflerim, en iyi yerlerde olmak, en iyi kitlelere hitap etmek ve en iyi sahnelerde var olmak.”