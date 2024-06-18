Mersin genelinde ulaşım projelerine büyük önem veren, konforlu ve güvenli ulaşım için 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın yeni hizmet noktası Toroslar ilçesinde bulunan Çavak-Hamzabeyli Mahallesi arasındaki grup yolu oldu.MERSİN (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talepler sonrası dik arazi şartlarının da olduğu bölgede yapılan incelemelerde, özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının can güvenliğini tehlikeye atmaması ve ulaşım hizmetlerini aksatmaması için önemli çalışmalar yapıldı. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları bertaraf etmek için çalışmalarını titizlikle sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevkide heyelan riskine karşı taş duvar ve oto korkuluk çalışması yaparak gerekli önlemleri aldı.

Emniyetli geçiş için yol genişletildi

Arazi yapısı ve yoğun yağışlar nedeniyle heyelan olasılığı bunulan ve bu sorunu önlemek adına duvar çalışması yapılan kısımda, yol tasarım ve alt yapısı, arazi kullanımı planlaması yapılarak yoldan daha emniyetli geçişlerin sağlanması için yol genişletme çalışması da yapıldı. Döşenen drenaj boruları sayesinde yeksek yeraltı suyunun tahliye esilmesi sağlanarak, yolda kayma olmasının önüne geçildi. Zemin hazırlık çalışması sonrası asfalt serimi de yapılarak tahrip olan alanlar yenilendi. Araç geçişlerinin rahatlatıldığı yolda, oto korkuluk çalışmasıyla da vatandaşların güvenli seyahat etmesi sağlanarak yol güzergahı daha güvenli bir hale getirildi.

“Yoldan gelip geçen vatandaşlarımız çok memnun”

Yolun daha önce oldukça sıkıntılı olduğunu ifade eden, Hamzabeyli mahalle Muhtarı Sencer Erdoğan, “Bu yolun eski hali çok dardı. Araçlar geçerken sıkıntılar yaşanıyordu, sürtünmeler oluyordu. Heyelan bölgesi; kayalıkta kopma vardı. Genişletme yapıldı” dedi. Altta su kaynağı olduğu için yolda kaymalar yaşandığını söyleyen Erdoğan, “Duvarını ördüler, drenaj borularını döşediler, korkuluklar yapıldı, dün asfaltı döküldü. Dünden beri yoldan gelip geçen vatandaşlarımız çok memnun. Araçlar şu an rahat geçiyorlar. Vahap Başkanımıza ve yolu yapan tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Hizmet için aradığımızda hemen dönüş yapıyorlar” ifadelerini kullandı.