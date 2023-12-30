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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mesajında, “Tüm hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Millete hizmet yolunda bir yılı daha geride bırakarak yeni bir sayfa açmış bulunmaktayız. Yeni yılın; milletimiz başta olmak üzere tüm İslam Âlemi ve dünya için sağlık, huzur ve barış dolu bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.

Şehrimizin her sokağına, her caddesine eşit ve kaliteli hizmet götürmenin gayretiyle; altyapıdan asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarına, yeşil alanlardan sosyal yardımlara, kültür ve sanatsal faaliyetlerden şehirdeki üretim ve istihdamın artırılmasına kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şehrimize bugüne kadar kazandırdığımız ve yakın dönemde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi, her zaman ifade ettiğimiz gibi ortak akıl ve istişare ekseninde olgunlaştırıyoruz. Bu minvalde kamu kurumları, şehirdeki sivil toplum kuruluşları ve hemşerilerimiz ile sürekli direk teması halinde çalışıyoruz. 2024 yılında da tek hedefimiz Sivas'ı kalkındıracak hizmet ve projelere yenisini ekleyerek şehrimize değer katmak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum" ifadelerine yer verdi.