Türkiye’den finallere katılan 8 Türk öğrenciden 3’ü Keşanlı öğrenciler olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan HİPPO İngilizce Dil Olimpiyatları Dünya Finali sona erdi.

Finalde 3’ü Keşan’dan olmak üzere Türkiye’den 8 öğrenci Türkiye’yi temsil etti.

Keşan’dan Anafartalar İlkokulu İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz ile birlikte Keşan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Kerem Yoluç, Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencileri Merve Yılmaz ve Nehir Öner 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen finallere katılmışlardı.

Türkiye’den finallere katılan diğer öğrenciler ve okulları da şöyle ; Doğa Karaoğlu Denizli Yaşar Kımıl Fen Lisesi öğrencisi , Tuğse Nil Mustafa Bursa Özel Şahinkaya Koleji öğrencisi, Nehir Naz Bekdemir Ankara Özel Beştepe Koleji öğrencisi, Özgür Aydın Çözüm Akademi Okulları Merkez Kampüsü Ankara öğrencisi ve Mehmet Baran Kabal Eskişehir Özel Yeni Yol Okulları öğrencisi.