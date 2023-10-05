Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığının ihlali, 1 kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranma kaydı olan A. Y. isimli şahsı yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesi olan Yeni Mescit Mahallesi Takvim Sokak üzerinde Keşan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca yapılan çalışmalarda 3 ayrı bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 1 konut dokunulmazlığının ihlali, 1 kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranma kaydı olan A. Y. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın yapılan sorgusunda, söz konusu suçları işlediği itiraf etti.

A.Y. isimli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.