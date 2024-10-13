İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hırvat-Türk dostluk ilişkilerinin geliştirilmesindeki çabaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Hırvat-Türk Dostluk Derneği tarafından verilen ödülü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay aldı.İZMİR (İGFA) - Hırvat-Türk Dostluk Derneği’nin 2014 yılından bu yana her beş yılda bir verdiği ödüller sahiplerini buldu. Derneğin 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle yönetim kurulu kararı ile verilen 2024 ödüllerine beş kurum layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hırvat-Türk dostluk ilişkilerinin ileriye taşınması, özellikle kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve Hırvat geleneksel mirasının tanıtılmasındaki çabaları nedeniyle ödül alan beş kurumdan biri oldu. Kurumların yanı sıra kişilere verilen Hırvat-Türk Dostluk Büyük Ödülü ise beşi Hırvat, biri Türk olmak üzere altı kişiye dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Dr. Cemil Tugay adına Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay aldı. Okyay, Dernek Başkanı Goran Beus Richembergh’e Başkan Tugay’ın kişisel mesajı ile birlikte İzmir’i sembolize eden bir hediye sundu. Törende, Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay temsil etti.