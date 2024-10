Hırvat-Türk Dostluk Derneği’nin 30. yıl kutlamaları kapsamında gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve bürokratlar, Zagreb International Hotel'de unutulmaz bir resepsiyonla bir araya geldi. Dernek başkanı Goran Beus Richemberg'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Hırvat-Türk dostluk ödülü, LÖSEV’i temsilen Sosyal Hizmet Ülke Genel Koordinatörü Dr. Jülide Arifoğlu’na takdim edildi.HIRVATİSTAN (İGFA) - Hırvat-Türk Dostluk Derneği 5 yılda bir verdiği bu ödülleri bu sene lösemi ve kanser alanındaki çalışmaları ve on binlerce çocuğun hayatına dokunması sebebiyle Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV’e verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, University of Zagreb School of Medicine'den Prof. Dr. Stjepan Oreskovic, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ankara Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Türkiye’den bürokrat ve diplomatların da katılım sağladığı ödül töreninde dostluk ve işbirliği alanlarındaki planlamalar paylaşıldı.

Resepsiyonun sonunda, piyanist Mr. Ivan Horvatic'in Kara Toprak adlı eseriyle katılımcılar unutulmaz bir akşam geçirdi.