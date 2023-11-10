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HİSAR Derneği’nin "Alternatif Toplumsal Siyaset” konusu işlediği çarşamba sohbeti Dernek Başkanı Avukat Yusuf Ziya Kıvanç’ın “Adalet Sisteminin Önemini” vurgulayan açılış konuşmasıyla başladı.N. Asuman ÖZER / ANKARA (İGFA) - Hisar Derneği'nde haftanın konuğu Türkiye'nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen oldu.

Toplantıda Bilgen’in Yunan Filozofu Aristo ve Aristokrasiye vurgu yapması dikkat çekti.

Siyasi partilerdeki pramit şeklindeki örgütlenmeden ve partinin değişmezi genel başkan otoritesinden bahseden Genel Başkan Ayhan Bilgen, ABD’de parti teşkilatının olmadığını, sadece seçim zamanı çalışan seçim ofislerininin olduğunu söyledi.

Bilgen, Türkiye'de genel başkanın seçtiği delege ve delegenin seçtiği genel başkan döngüsünün değişmesi gerektiğini vurgulayarak bu sistemde demokrasiden bahsedilemeyeceğini söyledi. Toplantıda en ilgi çeken ikinci konu ise Bilgen’in siyasetin merkezine partilerin değil, halkın konulması gerektiğini söylemesi oldu.

“Eski siyaset alışkanlıkları siyasette toplumu aktif özne olmaktan çıkarıp pasif nesne, oy deposu haline getiriyor" diyen Bilgen, "Eski Yunan'dan beri siyaset felsefesi, insanca yaşam için erdemli bir tercih olarak kabul edilir. Kişisel kariyer hesapları, kapalı kulis siyaseti ve halktan kopuk ittifak hesapları muhalefete ve siyasete olan güveni derinden sarstı” dedi.

Korku ortamının seçmenin tercihlerini etkileyeceğini ve elindekini de kaybetme refleksiyle oy kullanacağını söyleyen Bilgen, alternatif siyasetin yeni bir düşünsel sentez yapması, yeni yüzlerle hareket etmesi, yeni güven verecek söz üretmesi gerektiğini kaydetti.