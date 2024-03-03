Milli Savunma Bakanlığı, orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O ile ilgili videolu paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Tugay Komutanlığı'nın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O ile ilgili sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebilen HİSAR-O'ın özelliklerinin yer aldığı paylaşımda, sistem bataryası; 3 adet Füze Fırlatma Aracı, 1 adet Orta Menzilli Hava Savunma Radarı, 1 adet Atış Kontrol Merkezi ile ilave destek ünite ve araçlarından oluştuğu kaydedildi.