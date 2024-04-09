Ankara'nın sembolünün yeniden Hitit Güneşi olması için bir kampanya başlatıldı.ANKARA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Ankara’nın eski simgesi Hitit Güneşi yeniden gündeme geldi. Change.org/HititGunesi adresinde başlatılan imza kampanyasının yanı sıra, vatandaşlar sosyal medya üzerinden de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu. Vedat Dalokay tarafından 1973 yılında Ankara’nın sembolü yapılan Hitit Güneşi/Kursu, Melih Gökçek tarafından 1995 yılında değiştirilmiş, yerine Atakule-Kocatepe Cami ve 3 yıldızın yer aldığı sembol getirilmişti.

Change.org’da başlatılan kampanyada “Hitit Güneşi'nin yeniden Ankara'nın simgesi olması, kentin geçmişiyle, dünüyle, bugünü arasındaki köprüyü yeniden kurmaya ve tarihi kopukluğu ortadan kaldırmaya yarayacaktır” ifadelerine yer verildi.