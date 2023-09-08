Her insan hem sağlıklı hem de fit bir görünüme sahip olmayı arzu eder. Bunun için kesinlikle sağlıklı besinler tüketilmesine ve egzersizler yapılmasına ihtiyaç vardır.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Okulda veya iş yerinde nasıl diyet yapabiliriz? Öğle yemeğinde yanımızda ne götürebiliriz? Markette satılan diyet ürünler daha mı zararlı? Kilo vermede, diyet mi daha etkilidir yoksa spor mu? 1 ayda 10 kilo verdiren şok diyetler sağlıklı mı?

Merak edilen soruların cevapları haberin devamında…

Diyetisyen Fatma Çobur, merak edilen tüm soruların cevaplarını Herkes Duysun mikrofonlarına açıkladı.

OKULDA VEYA İŞYERİNDE NE TÜKETEBİLİRİZ?

Okulda veya işyerinde, simit ve poğaça yerine iki dilim kepekli ekmeğin içine bir dilim peynir tüketilebileceğine değinen Diyetisyen Fatma Çobur, “Okulda veya işyerinde, pratik olması açısından dünden kalan yemeği tüketebilirler ama bunun için yeterli alanım yok, yanımda taşıyamam derlerse en azından simit, poğaça gibi hazır ve kalorisi yüksek ürünler yerine 2 kepekli ekmek arasında 1-2 dilim peynir, hindi fümeli sandviç, yanında ise ayran yada maden suyu olan bir öğün tercih edebiliriz.” dedi.

DİYET ÜRÜNLERİ KİLO ALDIRIYOR MU?

Diyet ürünlerin, uzun vadeli tüketimde zararlı olduğunu belirten Çobur, “Diyet ürünleri, diyet içecek ve diyet katı ürünler olarak ikiye ayırabiliriz. Sıvı ürünlerde, gazsız içecek ya da sıfır şeker adı altında tüketimi çok yaygın. Sıfır kalori olduğu doğru fakat içindeki tatlandırıcı yoğun olduğu için uzun vadede önermiyoruz. Katı olan diyet bisküvi vb. ürünlerde ise porsiyon kontrolü önemli.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/YfuBFxsMcsk

Diyet ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Diyetisyen Fatma Çobur şöyle konuştu: “Bu işin yüzde 70’lik kısmını beslenme kapsıyor. Sporla birlikte beslenmeyi desteklersek yağ yakımını artırmış oluruz. Danışanlarımıza bakıyorum, su oranını arttırmış. Yağ oranı düşmüş ama su içmeyen danışanların yağ oranı pek düşmüyor.”

DİYET YAPARAK BÖLGESEL KİLO VERİLİR Mİ?

Sağlıksız diyet modellerinde kas kaybı yaşandığına dikkat çeken Çobur, “Son teknoloji ürünler var, bölgesel cihazlama adı altında ama bunlara gerek kalmadan doğru diyet programı ile kas kaybını minimumda tutarak yağdan verdiğiniz zaman, zaten yağlanmanın en çok olduğu bölgeler olan bel ve kalça bölgesinde bu fiziki değişimi görmemiz yaklaşık bir ayı buluyor. Bir ay sonrasında artık beden olarak küçülmeye başlıyorsunuz. Kıyafetleriniz bollaşıyor ama bilinçsizce yapılan sağlıksız diyet modellerinde maalesef kas kayıpları yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

“HIZLI VERİLEN KİLO HIZLI GERİ ALINIR.”

Kısa sürede kilo verdiren diyetlerin sağlıklı olmadığını belirten Çobur, “Hızlı verilen kilo, hızlı geri alınır. Acelemiz yok. Önemli olan sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmamız. Mesela Ankara’dan online bir danışanım var. 5 ay da 20 kiloya yakın verdik. Başlarda gayet hızlı gitti sonrasında direnç kiloları yaşıyoruz. Bir süre sonra yavaşlıyor. 23 kilo verdik ve bunu 1 seneye yaymış olduk.” dedi.