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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından, idari personele yönelik düzenlenen “Hizmet İçi Eğitim Programı” başladı. BTÜ’de görev yapan idari personelin sunduğu hizmet kalitesini arttırmak amacıyla hazırlanan hizmet içi eğitim programının açılışına, BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun, Daire Başkanları ve idari personel katıldı.BURSA (İGFA) - İdari personelin, iş birliği, ekip çalışması, liderlik becerileri, çalışma yöntemi, kurumsal imaj ve bilinçli iletişim kurma becerisi ile birlikte mevzuat hakkındaki bilgilerini arttırmaya yönelik düzenlenen eğitim programının açılışı, Mimar Sinan Yerleşkesi Erguvan Salon’da gerçekleşti.

Hizmet İçi Eğitim Programı’nın açılış konuşmasını BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun yaptı. Uzun, konuşmasına eğitimli personelin varlığının kurumların hizmet kalitesine direkt etki eden unsur olduğunu söyleyerek başladı. BTÜ yönetimi olarak bu unsurun farkında olduklarına işaret eden Uzun, 2023 yılı içerisinde uygulamaya başladıkları eğitim faaliyetlerinin, 2024 yılında da artarak süreceğini kaydetti. BTÜ idari personelinin son derece yüksek niteliklere sahip olduğunun altını çizen Uzun, buna rağmen kurum içi eğitimi de öncelik haline getirdiklerini ifade etti. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini gerektiği gibi uygulayabilmek adına “Hizmet İçi Eğitim Kurulu” oluşturduklarını belirten Uzun, idari personele yönelik gerçekleştirilen her türlü eğitim faaliyetinin bu kurul tarafından organize edildiğini de sözlerine ekledi. Genel Sekreter Uzun konuşmasında, eğitim, kurumsallaşma ve iletişim becerileri arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, “Bursa Teknik Üniversitesi’nin birer ferdi olan bizler, kurumun verdiği hizmetleri en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalıyız” diyerek sözlerini sona erdirdi.

Genel Sekreter Selim Uzun’un açılış konuşmasının ardından, eğitmen olarak kürsüye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Efendioğlu geçti. Efendioğlu, birimler arasında iş ve işleyişin uyum içinde yürütülmesinin kurumun hizmet kalitesinin göstergelerinden biri olduğunu söyleyerek Hizmet İçi Eğitim Programının ilk konusu olan ”5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

On gün boyunca devam edecek ve çok sayıda eğitmenin görev alacağı Hizmet İçi Eğitim Programı’nda “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”, “Harcamalarda Dikkat Edilecek Genel Esaslar”, “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği”, “Harcırah Kanunu, Performans Programı ve Faaliyet Raporu”, “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Taşınır Mal Yönetmeliği”, “Bursa Teknik Üniversitesi Harcama Yönetim Sistemi” (BTÜHYS), “Ön Mali Kontrol”, “Genel Personel İşlemleri, 2547 ile 657 sayılı kanunun ilgili maddeleri”, “Öğrenci İşleri Hakkında Genel Bilgilendirme”, “Stratejik Yönetim ve Planlama, Kamu Zararlarının Tahsili”, “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu”, “Maaş İşlemleri”, “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”, “Sıfır Atık”, “İç Denetim Farkındalık Eğitimi” ve “Temel Afet Bilinci” gibi konuların yer aldığı bildirildi.