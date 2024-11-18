TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi'nde Eylül ayına ilişkin verileri paylaştı. Hizmet Üretim Endeksi yıllık bazda aynı kaldı. Verilere göre yıllık değişimin en çok gayrimenkul hizmetinde olduğu gözlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,2 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 azaldı.