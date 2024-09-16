TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı Hizmet Üretim Endeksi aylık ve yıllık bazda azalış kaydetti. Aylık bazda gayrimenkul hizmeti, yıllık bazda ise bilgi ve iletişim sektörü artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in Temmuz ayı verilerine göre, Hizmet üretim endeksi (2021=100) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,8 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,0 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı.