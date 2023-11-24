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Güven endeksi kasımda geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 azaldı, inşaat sektöründe 2,2 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin Hizmet, Perakende ticaret ve İnşaat Güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.