İşverenler en çok güvenlik görevlisi arıyor İşverenler en çok güvenlik görevlisi arıyor

TÜİK'İn Ağustos ayı verilerine göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,0 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe ise yüzde 1,1 artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ağustos ayına yönelik Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.

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