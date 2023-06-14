2019’dan bu yana yüzde 88’i kadın olmak üzere 21 bin 3 kursiyerin eğitim aldığı Meslek Edindirme Kursları’nın Susurluk’taki yeni merkezinin açılışında konuşan TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BALMEK kurslarının, hem bireyler hem de Balıkesir ekonomisi için değerli olduğunu vurguladı, kursların hobileri mesleğe dönüştüren organizasyon haline geldiğini belirtti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), Susurluk’ta yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. BALMEK, 15 ilçede; Balıkesir Pullusundan Coğrafi İşaretli İğne Oyası yapımına, işaret dilinden bilgisayar işletmenliğine kadar 16 farklı branşta eğitimler veriyor. Manyas, Gömeç ve Balya’da yeni kurs merkezleri açmaya hazırlanan BALMEK’te 2019-2023 yılları arasında yüzde 88’den fazlası kadın olmak üzere 21 bin 3 kursiyer eğitim aldı. Eğitim alan kursiyerlerden 18 bin 562’si kadın, 2 bin 441’i ise erkek. Susurluk’ta gerçekleştirilen açılış törenine katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BALMEK’in hobileri mesleğe dönüştüren çok güzel ve büyük bir organizasyon haline geldiğini belirtti.

HEM BİREYLER HEM DE EKONOMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ Özellikle kadınların iş gücüne aktif katılımını sağlamayı amaçlayan BALMEK tarafından açılan kursların, hem bireyler hem de Balıkesir ekonomisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz Balıkesir’i, Susurluk’u seviyoruz. Susurluk’un ekonomisi, huzuru, gençlerin geleceğe umutla bakması bizim için çok önemli. Türk Milleti, Türkiye Yüzyılının desteklenmesi yönünde teveccüh gösterdi. Ülkemiz, dünya 5’ten büyüktür diyen bir anlayış ve güçlü bir liderle yoluna devam ediyor” dedi.

KALKINMA YERELDEN BAŞLAR Kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Bunun iki yolu var. Birincisi evlerimize sahip çıkacak, aile yapımızı koruyacağız. Anne ve kadın bizim için çok önemli. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Türkiye’de yerli ve milli, gençlerine önem veren bir yapı var” açıklamasında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve tavsiyeleri, tüm belediyelerin katıldığı seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildiğini söyleyen Yılmaz, “Bu Balıkesir için birlik ve beraberliğin yansıması. Ayrım yapmadan hizmet edebilme, bu memlekete âşık olmanın yansıması” açıklamasında bulundu.

HOBİLER MESLEĞE DÖNÜŞÜYOR Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir’i tüm Balıkesirlilerle birlikte, el ele Türkiye’de bilinen, huzurlu, konforlu, iyi eğitimin ve iyi sağlık hizmetlerinin verildiği dört dörtlük bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. “Çok fazla göç almadan, kendi insanıyla bu şehri nasıl değiştiririz. Bunun için gayret ediyoruz” diyen Yılmaz, Balıkesir Meslek Edindirme Kurslarının (BALMEK) hobileri mesleğe dönüştüren çok güzel ve büyük bir organizasyon haline geldiğini belirtti. Yılmaz, “Bu kurslarımızla 20 ilçemizde hem meslek edinmek isteyen hem vaktini iyi geçirmek isteyen hem de sosyalleşmek isteyen vatandaşlara hizmet veriyoruz” dedi.