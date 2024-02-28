Hocalı Soykırımı'nın 32. yıl dönümünde, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğinin Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlemiş olduğu Programa, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Türkiye Müsteşarı Kenan Məmmədov, Türkye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan vekili Parviz Mammadzada ve Bakü Devlet Üniversitesi Profösürü Avukatlar Koleji Akademisi Rektörü Amir Aliyev de katılım sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Kültür Merkezi Fuaye alanında ki Fotoğraf Sergisi öncesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ye nezaket ziyareti gerçekleştiren heyet, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir Belediye yetkilileri ile gençlerin katılım sağladığı Sergi sonrasında, Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile Prof Ümit Doğay Arınç Konferans Salonunda Program gerçekleştirdi. Program öncesi Rektör yardımcısı Prof Dr. Kadir Ay ve Genel Sekreter Erhan Doğan'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Bakü Devlet Üniversitesi Profösürü Avukatlar Koleji Akademisi Rektörü Amir Aliyev ile Doç.Dr İrfan Murat Yıldırım'ın konuşmacı olarak katılım sağladığı Konferans, Soykırıma ait Fotograf Sergisi ile başladı.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği başkanının açılış konuşması sonrasında Rektör yardımcısı Prof Dr Kadir Ay, Hocalı Soykırımına değinerek konferasın gerçekleşmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmacı Akademisyenlerin, Hocalı Soykırımı hakkında anlatımları duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrencilerin, Sivil Toplum kuruluşlarının ilgi gösterdiği Konferans, plaket sunumu ile son buldu.