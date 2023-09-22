Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Maral Yeşilyurt, üniversitede hoca iken yeniden öğrenci olma sürecini anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Maral Yeşilyurt, pandemi döneminde başladığı ön lisans programını bitirerek, girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne kayıt yaptırdı. Yeşilyurt böylece, aynı üniversitenin hem hocası hem de öğrencisi oldu.

Pandemi döneminde sınavsız ikinci üniversiteye kaydolduğunu belirten Yeşilyurt, “Anadolu Üniversitesi AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne kaydolmuştum. İyi ki kaydolmuşum. O bölümden DGS ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne geçtim.” dedi.

Dil ve Konuşma Terapisi alanında çalışmalar yürütürken neden Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü seçtiğini de anlatan Maral Yeşilyurt, şunları dile getirdi:

“Aslında amacım kendi alanımda daha derine, işin temeline inmek. Dil ve konuşma terapisi alanında özellikle ses bozuklukları ve ses terapisi alanında çalışıyorum. Bu süreçte yaptığımız terapilerde davranışsal ve patolojik değişimleri gözlemleyebiliyorduk. Ama artık dünyada farklı bilimler, değişimlerin daha temel düzeyde olduğunu bana gösterdi. İlgi alanım olan ses oluşumunun, ses hastalıklarının temelini, yapısal ve genetik özelliklerini ilk başta okumalar ile destekledim ama genetik, yapısal ve moleküler düzeyde değişimin okumalarla bir yere kadar desteklenebileceğini gördüm. Ben de bu doğrultuda bu işin laboratuvarına inmeye karar verdim. Yeni bir disiplin okumaya karar verdim. Hocalığın yanında tekrar bir lisans eğitimi almak, bu alanda Üsküdar Üniversitesinin öğrencisi olmak bana klinik anlamda işin mutfağına, yani laboratuvarına inme şansı tanıyacak.”

Daha önce bir lisans, iki yüksek lisans, bir doktora programını tamamlayan Maral Yeşilyurt, “Öğrencilerime, gençlere seslenmek istiyorum. Yeni şeyler öğrenmekten çekinmeyin. Hayat fırsatlarla doludur, fırsatlar karşımıza geldiğinde önemli olan onları donanımlı bir şekilde karşılamaktır.” dedi.

Dr. Yeşilyurt’un başarısını takdir eden Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyeleri de Yeşilyurt için pasta keserek kendilerini tebrik etti.