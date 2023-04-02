UTİB ve UHKİB, Hollanda Döngüsel Tekstil Heyetini kapsamlı bir programla Bursa’da ağırladı.BURSA (İGFA) - Tekstil ve hazır giyim sektörleri, döngüsel ekonomi temelinde Bursa’da 17 Hollandalı firma ile buluştu. Döngüsel tekstil iş birliğini geliştirmek amacıyla, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ortaklığında gerçekleştirilen Döngüsel Tekstil Ekonomi Heyet ziyareti kapsamında ikili iş görüşmeleri ve networking aktivitelerin yapıldı.

Güne Koza Han’da başlayan heyet; daha sonra Ar-Ge, eğitim, tasarım ve dijital dönüşüm alanlarında sektördeki iyi uygulama merkezleri olan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Bursa Model Fabrika ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde her iki ülke firmaları, iş birliği için ilk adımları attı.

TAŞDELEN ENGİN: HOLLANDA’YA KAPSAMLI ZİYARET YAPACAĞIZ

Hollanda heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin karşılıklı fayda sağlayacağını dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Üyelerimizin tekstil sektöründeki kurum ve organizasyonlarla yerel bazda ve dünya çapında iletişim ve koordinasyonun oluşturmasında UTİB olarak önemli bir rol oynuyoruz. Hollanda Heyetini de bu kapsamda Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Tekstil, Bursa'nın tarihi uzmanlığıdır. Çeşitli ipliklerin kullanıldığı üst segment kumaşların dünyaca beğenilen giysilere dönüşmesine tanıklık eden yabancı alıcılarımız, Bursa'da aradıkları her şeyi bulabiliyor. 195 ülkeye ihracat yapılan Bursa tekstil sektörünün sadece ürün yelpazesi anlamında değil, pazar olarak da önemli imkânlar sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. UTİB olarak dünyanın birçok yerinden katılımla, fiziksel ve sanal olarak B2B toplantıları ve ticaret heyetleri organize ediyoruz. Hollanda da bu planlamalarımızda ön sıralarda ve yakın gelecekte bu ülkeyi ziyaret etmek için kapsamlı bir program oluşturacağız. Şirketlerimizin iş birliği seviyesini yükseltmek için ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu bağlamda ülkelerimizdeki tekstil sektörleri arasında istikrarlı bir ticaret köprüsünün temellerini attığımıza inanıyorum.” diye konuştu.



Tekstilin dünyanın en itibarlı sektörleri arasında yer aldığını da vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, sektörün son yıllardaki büyümesinin geleceğe ilişkin umutları ve heyecanı arttırdığını kaydetti.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ise, Hollanda heyetini, Türk moda sektörünün kritik merkezlerinden biri ve tarihi İpek Yolu üzerinde bir kavşak noktası olan Bursa'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yakalanan ivmenin artarak devam etmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmekte kararlı olduklarını belirten Gündemir, "Giyim ihracatçıları olarak, tasarım ve sürdürülebilirlik temelli ürünlerin hem çevresel hem de finansal açıdan katma değerinin farkındayız" dedi. Gündemir, hızlı moda akımına alternatif olarak, doğal malzemelerden üretilen, fiyat/performans açısından tüketici dostu ‘slow fashion’ akımının hızla geliştiğini gözlemlediklerinin de altını çizdi.

ZWETSLOOT: TÜRK FİRMALAR, ÖNEMLİ BİRER MÜTTEFİK

Hollanda heyeti adına teşekkür konuşması yapan Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliğinden Ekonomi Başmüşaviri Paul Zwetsloot da, “Türk tekstil ve hazır giyim sektörü; endüstriyel tecrübesi, ürün çeşitliliği ve esnek üretim kapasitesi, girişimciliği destekleyen yapısı, sektördeki devamlı yatırımları ve köklü lojistik altyapısı ile Hollandalı firmalar için önemli bir müttefik. Avrupa işletmeleri ile güçlü ilişkileri ve tüketici anlayışı ile döngüsel malzeme akışları için kritik olan coğrafi yakinlik avantajıyla birleşen Türkiye, Avrupa'da döngüsel ve sürdürülebilir tekstil için önemli bir ortak. Bu bağlamda, Hollanda döngüsel tekstil çözümleri ve yatırımları için Türk ortaklar arayışında. Ortaklarımız UTİB ve UHKİB ile heyet ziyaretinde Hollandalı firmalarımız için Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründeki iş yapma fırsatları hakkında faydalı bilgiler verecek bir program hazırladık. Aynı zamanda heyet ziyareti, firmalarımızın önemli yerel paydaşlarla bir araya gelebilme ve sektörün önde gelen firmaları ile tanışma fırsatı da verecek. Öyle umuyoruz ki; Hollanda ve Türkiye arasındaki iş birliğini ilerleterek, tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceği için kilit öneme sahip yeniliklerin öne çıkarılmasında bu heyet önemli bir rol oynayacaktır” diye konuştu.