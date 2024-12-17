İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı ağırladı. Görüşmede, su yönetiminden deniz temizliğine, tarımdan turizme bilgi ve deneyim alışverişi konuları gündeme geldi.İZMİR (İGFA) - Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede deniz temizliği, altyapı çalışmaları, ulaşım, tarım, sağlık turizmi ve Botanik EXPO gibi konular gündeme geldi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, görüşmede Körfez temizliği konusunda yapılan çalışmaları, altyapı projelerini ve ulaşımdaki yeni planlamaları anlattı. Başkan Tugay, İzmir’in 2030 yılına kadar karbon nötr şehir olma hedefini de paylaştı.

Büyükelçi Joep Wijnands, su yönetimi ve deniz temizliği gibi konularda çok fazla deneyime sahip olduklarını, bu alanlarda bilgi alışverişi yapabileceklerini ifade etti. Büyükelçi Wijnands, Hollanda’da tarımın gelişmiş olduğunu ancak bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İzmir ile tarımsal iş birliği yapmanın faydalı olacağını söyledi. Ayrıca sağlık turizmi ve Botanik EXPO gibi alanlarda da çalışma potansiyeline dikkat çekti.