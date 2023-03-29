Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı ziyaret etti.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş,Schreinemacher ve beraberinde gelen Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands Hester Stoker, İnsani Yardım Birimi Başkanı Hollanda Büyükelçiliği Müsteşarı Gabriella Ramdhan, Hollandalı Gazetecileri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına yıllarca ev sahipliği yapan ve depremde hasar almasına rağmen hala ayakta kalan tarihi taş binanın önünde karşıladı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yaratmış olduğu yıkım ve sürmekte olan yardım çalışmaları hakkında Hollandalı Bakan ve beraberindeki heyete bilgi veren Lütfü Savaş, depreme çok şiddetli yakalanan Hatay’ın yaşamış olduğu şanssızlığın üstesinden gelmesi için şansızlığı yenmeye çalıştıklarını anlattı.

SCHREİNEMACHER: YIKIM SONRASI YAPILAN ÇALIŞMALAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Bölgenin yeniden yapılanmasına nasıl destek olabileceklerini görmek için geldiklerini söyleyen LiesjeSchreinemacher, “ Hatay’ın yeniden yapılanmasına nasıl destek olabileceğimizi görmek için Hatay’a geldik. Öyle bir yıkım sonrası yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Umarım Hatay yeniden ayağa kalkacak” dedi.

SAVAŞ: ACILARIMIZI DOSTLARIMIZIN YARDIMIYLA HIZLI BİR ŞEKİLDE YENECEĞİZ

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı LiesjeSchreinemacher’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Savaş, “ Hollanda’nın buradaki sıkıntılara bakış tarzına gerçekten teşekkür ediyoruz. Yardım etmek amacıyla burada olmanız bizi çok mutlu etti. Bütün acılarımızı hem kendi içimizde hem de Hollanda gibi dostlarımızın yardımıyla hızlı bir şekilde yeneceğiz ve eski güzel günlere geri döneceğiz” dedi.

“HATAY DÜNYA MİRASI BİR ŞEHİR”

Schreinemacher, deprem sonrası yapılan çalışmaların kendisini çok etkilediğini belirtirken Lütfü Savaş söyle söyledi: Tarihi dokulara dokunmuyoruz, bu alan hem Musevi hem Hristiyan hem de Müslümanların ibadet yeri. 13 medeniyet 27 kültür bu coğrafyada yaşamış bugüne kadar. Bütün dinlerin Anadolu’ya ilk girdiği yer bu nokta. Bizim insanımız özel dini günler dışında birbirlerinin farklı dinden olduğunu hissetmezler. Geçmişten gelen mirasımızın fiziksel tarihini deprem yok etti. Belki burası yüzyıllardır Türk yurdu ama dünya mirası bir şehir. Hatay’ı hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Hepsini yeniden inşa etmek zorundayız”