Erasmus programı kapsamında Kocaeli’ye gelen Hollandalı öğrenciler Maide Kafe ve Restoran’da Türk Mutfağının inceliklerini öğreniyor.KOCAELİ (İGFA) - Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine olanak sağlayan Erasmus programı Hollandalı öğrencilere Türk Mutfağının kapıları açtı. Hollandalı öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı üretim tesisi ile Maide Kafe ve Restoran’da Türk Mutfağının önemli yemeklerini öğreniyor.

Hollanda’nın Schiedam şehrinde bulunan Lentiz Life College gastronomi öğrencileri Erasmus programıyla Kocaeli’ye geldi. Öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da staj yapmaya başladı. Hollandalı öğrenciler Türk Mutfağının eşsiz lezzetlerini Antikkapı’da öğreniyor.

TÜRK MUTFAĞININ İNCELİKLERİ

Hollandalı 12 öğrenci iki hafta boyunca Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da çalışacak. Eğitimleri süresince Hollandalı öğrencilere Türk şefler tarafından Türk Mutfağının eşsiz lezzetleri öğretilecek. Öğrenciler, ilk günden itibaren Maide Kafe ve Restoran mutfağında pide ve kebap yapmayı öğrendi.

FAVORİSİ SÜTLAÇ VE BAKLAVA

Türk Mutfağını çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Manouck van der Plaat, “Türkiye’de staj programı olacağını duyduğumda hemen başvurdum. Çünkü kolay kolay elde edemeyeceğim bir deneyim olacağını düşündüm. Burada ortam çok güzel. En çok küçük kâselerdeki fıstıklı sütlacı ve baklavayı seviyorum” dedi. Öğrenciler, bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Antikkapı’ya teşekkür etti.