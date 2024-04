Amerikalı yıldız oyuncu Kirsten Dunst, yeni filmi 'İç Savaş'ın özel gösterimi için The Cinema In The Power Station'da düzenlenen Londra'da galasında Ayşe ve Ece Ege tarafından kurulan Dice Kayek markasını tercih etti.İSTANBUL (İGFA)- Zarif ve minimalist tarzı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Kirsten Dunst, Türkiye'de doğup Avrupa'da büyüyen Fransız-Türk marka Dice Kayek’in İlkbahar 2024 koleksiyonunda yer alan, yere kadar uzanan çağla yeşili ipek mikado kumaştan yapılmış elbisesiyle göz kamaştırdı.

Dünyaca ünlü birçok ismi giydiren stilist Samantha McMillen tarafından galaya hazırlanan Dunst, hacimli etekler, danteller, çiçekler ve pastel tonlarıyla moda dünyasını kasıp kavuran Coquette stilinin en güzel örneğiyle dikkatleri üzerine topladı.