TFF 3.Lig 3. Grup’un 26. Hafta maçında Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak olan Artvin Hopaspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.ARTVİN (İGFA) - Artvin Hopaspor Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Özdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından topla dayanıklılık çalışması yapan ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Artvin Hopaspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

A.Hopaspor ile Fatsa Belediyespor 1 Nisan Cumartesi günü saat 15:00’de Fatsa İlçe Stadında karşılaşacak.