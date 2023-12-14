Türkiye ev ve mutfak üreticileri, 2024-2025 koleksiyonlarını Şubat ayındaki HOST Istanbul’da vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) -
2022 sonunda 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2023’ü yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’nü yeni pazarlara taşıyacak olan HOST Istanbul’a yaklaşık 500 marka katılacak.
4 bini yurt dışından toplam 15 bin ziyaretçi beklenen fuar Tüyap Beylikdüzü’nde toplam 40 bin metrekare alanda gerçekleşecek.