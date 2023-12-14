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4 bini yurt dışından toplam 15 bin ziyaretçi beklenen fuar Tüyap Beylikdüzü’nde toplam 40 bin metrekare alanda gerçekleşecek.

2022 sonunda 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2023’ü yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’nü yeni pazarlara taşıyacak olan HOST Istanbul’a yaklaşık 500 marka katılacak.

Otokoç Otomotiv’den ALBA’ya 21.6 milyon TL girişim yatırımı

Otokoç Otomotiv’den ALBA’ya 21.6 milyon TL girişim yatırımı

Türkiye ev ve mutfak üreticileri, 2024-2025 koleksiyonlarını Şubat ayındaki HOST Istanbul’da vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. İSTANBUL (İGFA) -

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