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HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na 5 Ocak 2024 itibarıyla sektörde 30 senenin üstünde tecrübesi bulunan Cem Muratoğlu atandı.İSTANBUL (İGFA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi petrol mühendisliği mezunu olan ve Bilkent Üniversitesi işletme yüksek lisans derecesine sahip olan Cem Muratoğlu, ayrıca Harvard Business School Üst Düzey Yönetici Programı’nı tamamladı.

Muratoğlu, sektörde farklı yerli ve yabancı bankalarda strateji, yatırımcı ilişkileri, kurumsal bankacılık ve bireysel bankacılık alanlarında üst düzey görevlerde bulundu.

Zengin sektör deneyimine ve piyasa bilgisine sahip olan Cem Muratoğlu, bankanın birikim yönetimi ürün ve hizmetlerini daha da zenginleştirmek ve dijital yeteneklerini daha da ileriye taşımak için HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi ekiplerine liderlik edecek.