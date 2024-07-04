Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı, bazı mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine dair tekliflerden karara bağladıklarını bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Bazı illerde yeni bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçerken, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Çanakkale çıkartılarak Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne bağlandı.BURSA (İGFA) - Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün bazı mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine dair teklifleri Hakim ve Savcılar Genel Kurulu tarafından karara bağlanmıştı. Alınan kararlar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürdüklerini kaydetti.

HSK tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan; Denizli Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Denizli, Muğla ve Uşak; Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olarak belirlendi. Çanakkale daha önce Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinde yer alıyordu.

Yeni kurulan Muğla Seydikemer adliye teşkilatı yargı çevresi, Fethiye yargı alanından çıkartılmış, Seydikemer mahkemelerinin yargı çevresi Seydikemer ilçesi mülki sınırları olarak belirlendi. Ağır Ceza Mahkemeleri yönünden Seydikemer Adliyesi, Fethiye Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresine dahil edildi.

Yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemeleri, İnfaz Hakimlikleri, İş Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Kadastro Mahkemelerinin yargı çevreleri de alınan karar doğrultusunda belirlendi.

Söz konusu yargı çevrelerini belirleyen HSK kararının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz